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Стив Керр: «Мы должны упростить игру и хорошо сыграть в защите. Наш противник много подбирает в нападении»

«В Лилле было здорово. Это красивое место. Мы выполнили наши задачи. Победили во всех трех матчах, обеспечили 1-е место посева.

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