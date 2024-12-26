Салах о своей форме: «Самое главное – это победы «Ливерпуля». Этот сезон – особенный, я мечтаю о победе в АПЛ»

«Красные» выиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 3:1. Египетский футболист забил последний гол. «Это хороший результат, соперники навязали трудную игру в первом тайме, а во втором показали отличную подготовку.
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