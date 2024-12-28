В Каменске-Уральском осудили владельца подпольного казино

В Каменске-Уральском вынесли приговор организатору подпольного казино. Как сообщили в пресс-службе облсуда, житель Каменска-Уральского Константин Макаров арендовал нежилое помещение, приобрел игральные карты, кости, фишки для игры в покер.
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