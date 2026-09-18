Борьба за плодородие: как в Тверской области спасают заброшенные поля

Более 1200 гектаров земель Тверской области вернули в сельхозоборот с начала года. Управление Россельхознадзора по Тверской области подвело итоги работы в сфере земельного надзора за первые восемь месяцев текущего года.
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