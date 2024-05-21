Экипаж Ка-52М ВКС России поразил опорники и живую силу ВСУ

Были использованы авиационные средства поражения Экипаж российского вертолета Ка-52М ударил по подразделениям украинских военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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