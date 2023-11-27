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КДК рассмотрит слова Баринова и Галактионова после матча с «Крыльями» и жест Кордобы арбитру в игре с «Уралом»

КДК рассмотрит слова Баринова и Галактионова после матча с «Крыльями» и жест Кордобы арбитру в игре с «Уралом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова после матча 16‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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