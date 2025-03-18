Украина требует вернуть контроль над Запорожской АЭС: реакция Москвы

Украина намерена вернуть Запорожскую АЭС, удивленно реагируя на переговоры Москвы и Вашингтона. Виктория Гриб выразила надежду на содействие России, в то время как эксперт Алексей Анпилогов считает украинские претензии нереалистичными.
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