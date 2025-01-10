Балтач җитәкчеләре махсус хәрби операциядәгеләргә кирәкле җиһазлар белән ярдәм итте

Балтач районы башлыгы Рамил Нотфуллин, «Татарстан» җәмгыяте җитәкчесе Айнур Нотфуллин, «Арча Вамин» җәмгыяте җитәкчесе Рамзил Насыйбуллин ярдәме белән махсус хәрби операциядәге район егетләренә махсус җиһазлар сатып алганнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии