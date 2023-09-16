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Президент «Динамо» Загреб о Модриче: «У него контракт до лета, зимой я позвоню ему. Как мы можем не хотеть вернуть его? Сделаем все, чтобы это случилось»

Президент «Динамо» Загреб о Модриче: «У него контракт до лета, зимой я позвоню ему. Как мы можем не хотеть вернуть его? Сделаем все, чтобы это случилось»

– Насколько реалистично то, чтобы Модрич завершил карьеру в «Динамо»? – Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно.

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