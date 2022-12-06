CNN: суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал виновной по делу о финансовых махинациях американскую компанию Trump Organization, которая принадлежит бывшему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу, говорится в сюжете телеканала CNN.
Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал виновной по делу о финансовых махинациях американскую компанию Trump Organization, которая принадлежит бывшему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу, говорится в сюжете телеканала CNN.
Свежие комментарии