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CNN: суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

CNN: суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал виновной по делу о финансовых махинациях американскую компанию Trump Organization, которая принадлежит бывшему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу, говорится в сюжете телеканала CNN.

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