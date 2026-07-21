Два поморских отряда выходят на окружной этап «Зарницы 2.0»

Архангельскую область на окружных соревнованиях представят команды «Шайба» (Архангельск) и «Барс» (Няндомский округ)Архангельскую область на окружных соревнованиях представят команды «Шайба» (Архангельск) и «Барс» (Няндомский округ)Они стали победителями регионального этапа: «Шайба» — среди студентов СПО (Архангельский педагогический колледж им.
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