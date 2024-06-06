Путин: Россия не нападала на Украину, а защищалась

Он указал, что пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза Президент России Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что РФ не нападала, а защищалась.
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