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Россия усилит удары по Киеву после заявления Зеленского

Россия усилит удары по Киеву после заявления Зеленского

После слов Владимира Зеленского ВС РФ усилят удары по военным объектам Киева. Официальное заявление сделали в Минобороны России.

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