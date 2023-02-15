Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». У него 12 очков в 51 игре

Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». У него 12 очков в 51 игре

Владислав Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». Форвард «Тампы» сравнял счет в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (4:3 Б).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх