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Книгу "Апокалипсис" весом 210 кг украли из частного музея во Франции

Книгу "Апокалипсис" весом 210 кг украли из частного музея во Франции

REUTERS/Manon Cruz Из частного музея во французской коммуне Иссуар украли одну из самых редких и массивных книг в мире – "Апокалипсис" Жозефа Форе в оформлении Сальвадора Дали.

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