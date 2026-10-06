Книгу "Апокалипсис" весом 210 кг украли из частного музея во Франции

REUTERS/Manon Cruz Из частного музея во французской коммуне Иссуар украли одну из самых редких и массивных книг в мире – "Апокалипсис" Жозефа Форе в оформлении Сальвадора Дали.
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