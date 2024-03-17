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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Феликс забил «Атлетико» второй раз в сезоне и не праздновал. «Барселона» арендовала его у мадридцев

В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях играет с «Атлетико» (1:0, перерыв). Гол на 38-й минуте забил Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у «Атлетико».

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