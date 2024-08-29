На дне океана найден золотой шар: ученые уже год пытаются раскрыть его природу, но пока ответов нет

На глубине около 3300 метров под поверхностью океана у побережья Аляски, куда никогда не проникает солнечный свет, исследовательский аппарат Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружил странный золотой шар.
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