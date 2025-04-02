День 3 апреля в истории

Всемирный день вечеринки. Девиз этого неофициального праздника — «Вечеринка — это противоположность войны» Он был учрежден в 1996 году после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта.
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