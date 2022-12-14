Карпов о санкциях Верховной Рады: «Это абсолютный бред»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на попадание в санкционный список Верховной Рады Украины.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
Свежие комментарии