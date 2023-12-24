Телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение в Telegram, в котором извинилась на «голую» вечеринку и за «неудобства, доставленные внешним видом участников мероприятия.
Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку
Комментарии
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ИЛ
Игорь Литвинов
Мразота
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15 час.
Виталий
Таких людей - прочь с ТВ и подальше от народа. Россияне живут переживаниями за происходящее в стране, а эти мрази погрязли в разврате. Видимо, это их истинное лицо. А народные артисты должны быть образцом культуры.
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Согласен с Вами, только в следующий раз пишите "неужели" слитно, а не раздельно.
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14 час.
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