Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В столице реализуются 70 проектов развития территорий В понедельник, 25 марта, стало известно, что в Москве в районах Ясенево и Восточное Дегунино реализуют еще два проекта комплексного развития территорий.
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