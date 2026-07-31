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Прибыль ТГК-1 за полгода 2026 года выросла на 1,5%

Прибыль ТГК-1 за полгода 2026 года выросла на 1,5%

Выручка компании за полгода составила 73,9 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее.Чистая прибыль ведущего производителя и поставщика электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России - компании ТГК-1 по РСБУ по итогам первой половины 2026 года составила 6,24 млрд рублей.

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