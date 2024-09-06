Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт предупредил об увеличении риска заболеть птичьим гриппом

Эксперт предупредил об увеличении риска заболеть птичьим гриппом

Заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Волков Михаил Сергеевич рассказал, что осенью увеличивается риск заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц из-за периода миграции.

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