В Самарской области направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 2 организаторов и 12 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 268 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.