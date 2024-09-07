Путин в День города назвал Москву надежным оплотом российской государственности

В эти выходные, 7 и 8 сентября, Москва отмечает День города. Глава российского государства Владимир Владимирович Путин посетил торжественное мероприятие в концертном зале «Зарядье», приуроченное к 877-летию Москвы, и поздравил горожан с этим масштабным событием.