Как я пересобрала свой участок с помощью габионов: от забора до садового стола

Помню тот момент, когда я впервые всерьёз задумалась о габионах. Перед глазами стояла картинка идеального участка: никаких покосившихся деревянных заборчиков, ржавых бочек и пластиковых бордюров, вечно вылезающих из земли после зимы.
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