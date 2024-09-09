Боец с позывным "Армян" уничтожил канистрой вражеский БМП под Курском

В Курской области солдат ВС России уничтожил БМП ВСУ канистрой с бензиномРИА Новости получили от своих источников видео, на котором русский боец с позывным "Армян" выбегает из машины с канистрой бензина и бежит в сторону украинской боевой машины пехоты, чтобы поджечь её.