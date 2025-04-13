«Скрытые силы у Красной Яруги»: Что готовят украинские войска на границе? На фоне продолжающихся попыток прорыва ВСУ в…Сообщение Белгородская атака ВСУ: Отвлекающий манёвр или начало нового наступления? появились сначала на Ежедневные новости.