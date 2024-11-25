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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на российском Superjet в Анталье

Следователи возбудили уголовное дело после пожара, возникшего при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи, по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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