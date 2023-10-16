На ремонт учреждений социальной сферы Казани потратили 4,9 млрд рублей

В 2023 году на ремонт учреждений социальной сферы Казани потратили почти 5 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев.
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