Водитель «Газели» пойдет под суд за ДТП с пострадавшим на ЗСД

Второй участник аварии получил тяжелые травмы В Московском районе Петербурга будут судить 26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который летом прошлого года устроил серьезное ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
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