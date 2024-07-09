Эксперты Роскачества рассказали, как смартфон подслушивает своего хозяина

Контекстная реклама в интернете основана на сборе данных о пользователях, их интересах и действиях. Эксперты Роскачества отмечают, что смартфоны постоянно собирают информацию о местоположении, истории поиска, активности в приложениях, звонках и сообщениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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