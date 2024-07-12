МТС усилила покрытие LTE в центре Хабаровска рядом со строящимся жилым комплексом "Сердце Востока"

Мобильная связь в Хабаровске улучшилась благодаря расширенному покрытию LTE от МТС. Теперь жители центра города могут воспользоваться повышенной скоростью интернета, которая увеличилась на 30% после установки нового оборудования.
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