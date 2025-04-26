Ядерная война, откуда не ждали. Индия и Пакистан готовятся к удару. Пять заказчиков

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Комментарии
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Иван Шапошников
уверен что за этим терактом стоит британия,этот мерзкий островок просто заточен на то,что бы сеять распри по всему миру!..
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