🚑 Четверг и пятница - самые аварийные дни для #ДТП с детьми. За 7 месяцев этого года в области произошло 167 ДТП с участием детей до 16 лет.
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🚑 Четверг и пятница - самые аварийные дни для #ДТП с детьми. За 7 месяцев этого года в области произошло 167 ДТП с участием детей до 16 лет.
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