Генпрокурора Венесуэлы наградили медалью Министерства культуры России

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров вручил генеральному прокурору Венесуэлы, который помимо этого является писателем и поэтом, Тареку Вильяму Саабу памятную медаль Министерства культуры Российской Федерации "Великий русский писатель Ф.