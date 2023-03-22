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Генпрокурора Венесуэлы наградили медалью Министерства культуры России

Генпрокурора Венесуэлы наградили медалью Министерства культуры России

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров вручил генеральному прокурору Венесуэлы, который помимо этого является писателем и поэтом, Тареку Вильяму Саабу памятную медаль Министерства культуры Российской Федерации "Великий русский писатель Ф.

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