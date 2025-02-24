Соловьёв открыл "окно Овертона", оттуда выглянула Лолита. Военкор Сапоньков возмущён - следом Дудь* и Лёва Би-2*?

Елена Еремкина

Хватит уже на Соловьева гнать! Единственный нормальный канал на ТВ! А Лолита в этом интервью еще раз показала свое лицо, мерзопакостное!Я видела это выступление! Мардан вывел эту тварь на эмоции, вот она и запела! Очень хорошо что нет Витязевой и Подаляка на экране, не надо переключать при их появлении!