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Царьград

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Соловьёв открыл "окно Овертона", оттуда выглянула Лолита. Военкор Сапоньков возмущён - следом Дудь* и Лёва Би-2*?

Соловьёв открыл "окно Овертона", оттуда выглянула Лолита. Военкор Сапоньков возмущён - следом Дудь* и Лёва Би-2*?

Кажется, между телеведущим Владимиром Соловьёвым и военкорами опять - увы, именно опять - назревает нешуточная баталия.

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Комментарии
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Елена Еремкина
Хватит уже на Соловьева гнать! Единственный нормальный канал на ТВ! А Лолита в этом интервью еще раз показала свое лицо, мерзопакостное!Я видела это выступление! Мардан вывел эту тварь на эмоции, вот она и запела! Очень хорошо что нет Витязевой и Подаляка на экране, не надо переключать при их появлении!
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