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Вечерний Новосибирск

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Фейки с требованием очистить подвалы рассылают от департамента ЧС в Новосибирске

Фейки с требованием очистить подвалы рассылают от департамента ЧС в Новосибирске

Листовки от департамента по ЧС с призывом очистить подвалы назвали фейком в мэрии Новосибирска. В распространяемой печатной продукции требуют снять замки и освободить подвалы до 21 сентября.

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