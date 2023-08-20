Губернатор ХМАО рассказала о скидках в магазинах для участников СВО

Власти ХМАО выпустили девять тысяч дисконтных карт «Zабота», которые позволят участникам СВО и их семьям получать скидки на продукты питания, одежду, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары и различные услуги у партнеров проекта.