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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Губернатор ХМАО рассказала о скидках в магазинах для участников СВО

Власти ХМАО выпустили девять тысяч дисконтных карт «Zабота», которые позволят участникам СВО и их семьям получать скидки на продукты питания, одежду, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары и различные услуги у партнеров проекта.

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