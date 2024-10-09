Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о военных

Гарий Щерба

Вот СПРАШИВАЕТСА , ЧЕГО СУЧКЕ НЕ ХВАТАЛО ???? , ЗНАМЕНИТА , ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК , ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ , ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ , ЖИВИ да РАДУЙСЯ , АН НЕТ ---- МАЛОВАТО БУДЕТ ....... ИТОГ , ЧУЖБИНА , кругом ВСЁ ЧУЖОЕ , УТРАТА РОДИНЫ и ВСЕГО ПРИВЫЧНОГО , ХОРОШЕЙ РАБОТЫ и СЛАВЫ , ПАХАТЬ БУДЕТ СТОЛЬКО , СКОЛЬКО УКАЖЕТ дядя а то ЛИШАТ ,,ДОВОЛЬСТВИЯ,, + ЧУЖОЙ ЯЗЫК , короче , ЧЕГО ПАСКУДА ,,ДОБИВАЛАСЬ,, то и ОТХВАТИЛА ....!!!!