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Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о военных

Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о военных

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признанное иностранным агентом) объявили в международный розыск за распространение фейков о российской армии.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот  СПРАШИВАЕТСА , ЧЕГО СУЧКЕ НЕ ХВАТАЛО ???? ,  ЗНАМЕНИТА , ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК , ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ , ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ , ЖИВИ  да  РАДУЙСЯ , АН НЕТ ---- МАЛОВАТО БУДЕТ  .......  ИТОГ , ЧУЖБИНА , кругом  ВСЁ  ЧУЖОЕ , УТРАТА РОДИНЫ  и  ВСЕГО ПРИВЫЧНОГО , ХОРОШЕЙ РАБОТЫ  и  СЛАВЫ ,  ПАХАТЬ БУДЕТ СТОЛЬКО , СКОЛЬКО УКАЖЕТ дядя    а то  ЛИШАТ ,,ДОВОЛЬСТВИЯ,, +  ЧУЖОЙ ЯЗЫК , короче , ЧЕГО ПАСКУДА  ,,ДОБИВАЛАСЬ,,  то и  ОТХВАТИЛА ....!!!!
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