Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признанное иностранным агентом) объявили в международный розыск за распространение фейков о российской армии.
Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о военных
Комментарии
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Гарий Щерба
Вот СПРАШИВАЕТСА , ЧЕГО СУЧКЕ НЕ ХВАТАЛО ???? , ЗНАМЕНИТА , ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК , ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ , ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ , ЖИВИ да РАДУЙСЯ , АН НЕТ ---- МАЛОВАТО БУДЕТ ....... ИТОГ , ЧУЖБИНА , кругом ВСЁ ЧУЖОЕ , УТРАТА РОДИНЫ и ВСЕГО ПРИВЫЧНОГО , ХОРОШЕЙ РАБОТЫ и СЛАВЫ , ПАХАТЬ БУДЕТ СТОЛЬКО , СКОЛЬКО УКАЖЕТ дядя а то ЛИШАТ ,,ДОВОЛЬСТВИЯ,, + ЧУЖОЙ ЯЗЫК , короче , ЧЕГО ПАСКУДА ,,ДОБИВАЛАСЬ,, то и ОТХВАТИЛА ....!!!!
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