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Царьград

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RTL: Засуха во Франции изменит вкус и цвет местных сыров

RTL: Засуха во Франции изменит вкус и цвет местных сыров

Во Франции из-за аномальной жары и засухи изменится вкус и цвет сыров, таких как конте. Радиостанция RTL сообщает, что сено для коров используется раньше времени из-за недостатка свежих пастбищ в массиве Юра.

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