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Светлаков опроверг слухи о клинике для «психов»: секрет «антистресса» за 1,5 миллиона

Светлаков опроверг слухи о клинике для «психов»: секрет «антистресса» за 1,5 миллиона

Светлаков опроверг информацию о лечении от стресса в клинике Российский комик Сергей Светлаков выступил с опровержением сообщений о своем лечении от стресса в специализированной клинике.

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