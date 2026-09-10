Российские компании начали продавать полисы, которые покрывают ущерб от ударов БПЛА

Российские компании начали продавать полисы, которые покрывают ущерб от ударов БПЛАРоссийские страховщики запускают специальные полисы для защиты автомобилей от атак БПЛА.
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