Глава минэкономразвития Приморья рассказал, что хочет попросить у Деда Мороза

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ФедералПресс. Глава министерства экономического развития Приморского края Андрей Блохин поделился с редакцией «ФедералПресс» своим желанием, которое загадает Деду Морозу в Новый год.
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