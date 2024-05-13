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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угаров о легионерах «Зенита»: «У них сейчас акцент не на заработке, а на получении денег. Если бы они были такие хорошие, уже давно играли бы в Европе»

В 28-м туре Мир РПЛ петербуржский клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.  – «Зенит» играл хуже ЦСКА, не было желания у футболистов выиграть.

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