Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Не сомневаюсь, что на многих из вас произвело неизгладимое впечатление начало закрытого судебного процесса в Мосгорсуде по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в жесточайшей коррупции.
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