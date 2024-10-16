Махонин рассказал о своей первой рабочей профессии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в школе получил профессию сварщика. Об этом он рассказал на заседании правительства, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
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