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Царьград

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ФСИН создаст семь новых тюремных комплексов до 2035 года

ФСИН создаст семь новых тюремных комплексов до 2035 года

ФСИН России планирует создать до 2035 года семь учреждений объединенного типа, включающих колонию, тюрьму и следственный изолятор.

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