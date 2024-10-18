Участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить музейные площадки ВДНХ

С 19 по 25 октября здесь пройдет акция «Музейная неделя» Музей кино и Музей Востока, а также ряд других площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ в Москве могут посетить участники специальной военной операции и члены их семей.
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