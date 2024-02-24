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Закон, порядок, государство

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Оркестр ВМФ дал концерт в честь 20-летия канонизации непобедимого адмирала Фёдора Ушакова

Оркестр ВМФ дал концерт в честь 20-летия канонизации непобедимого адмирала Фёдора Ушакова

С рассказом о жизни и служении адмирала Фёдора Ушакова перед аудиторией выступил Председатель богослужебной комиссии, заместитель председателя отдела культуры Саранской и Мордовской епархии - священник Максим Адамов.

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